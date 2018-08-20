Омск, 20 августа, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Омской области из резервного фонда правительства РФ выделили 204,1 млн рублей. Эти средства предназначены на возмещение аграриям части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ. Как сообщили ИА REGNUM 20 августа в областном правительстве, соответствующее соглашение глава региона Александр Бурков заключил с Минсельхозом РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле. Омская область

Уточняется, что в дополнение к этой сумме омские аграрии получат ещё 33,2 млн рублей из бюджета региона.

Весной 2018 года власти Омской области договорились о льготных отпускных ценах на ГСМ для аграриев на период посевной. Однако на сегодняшний день цена летнего дизельного топлива даже с учетом скидки в 500 рублей за тонну составляет 47,55 тыс. рублей. Это на четверть выше уровня цен аналогичного периода 2017 года.

«Рост стоимости дизельного топлива на 27,9% привёл к значительному росту затрат российских сельхозпроизводителей на проведение полевых работ. Нам пришлось неоднократно обращаться по этому вопросу в федерацию. Мы были услышаны. Правительство России выделило дополнительные средства на несвязанную поддержку на приобретение ГСМ. Наша задача — как можно скорее возместить нашим фермерам, сельхозпроизводителям понесённые потери», — прокомментировал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

В облправительстве уточнили, что аграрии получат деньги после внесения изменений в областной бюджет и соответствующие региональные нормативные акты.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, посевная-2018 для омских аграриев стала экстремально сложной. Во-первых, подвела погода. Май в ряде регионов Сибири оказался аномально холодным, к тому же выпадали обильные осадки. Во-вторых, серьёзные сложности возникли в связи со стремительным ростом цен на топливо. Пик подорожания был зафиксирован весной 2018 года. Например, дизтопливо подорожало почти на 30%.

По оценкам региональных властей, только в Омской области аграрии вынуждены были потратить на ГСМ 1 млрд рублей сверх запланированного объёма.