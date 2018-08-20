Москва, 20 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Введение единых минимальных цен на водку не изменит ситуацию на алкогольном рынке, потому что на водку ниже 40 градусов в России нет спроса, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 августа, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя введение единых минимальных цен на водку разной крепости.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бутылка водки

Напомним, с 20 августа минимальные цены на водку разной крепости стали едиными. Стоимость водки была установлена на уровне 205 рублей за 0,5 литра. Минимальная розничная цена водки крепостью 37−38 градусов повысилась на 9 рублей, 38−39 градусов — на 4 рубля.

Правительство этим решением просто устранило пробел в законодательстве. Но этим пробелом, надо сказать, никто и не пользовался, потому что в России водка крепостью ниже 40 градусов не востребована.

На алкогольном рынке ничего не изменится — ни для государства, ни для бизнеса, ни для потребителей. Такую водку у нас не выпускают и не потребляют. Привозить ее из-за границы тоже никто не будет, потому что с учетом логистических расходов цена будет более 300 рублей.

Это решение схоже с решением об ограничении сухого порошкового алкоголя, который у нас тоже никто не употреблял. На Западе оба эти рынка существуют, хотя они и небольшие. Но у нас на такую продукцию спроса нет.