Белгород, 4 мая, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В Белгороде прогремел взрыв. Об этом 4 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

«По предварительным данным, пострадали пять человек. Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По словам Гладкова, ещё одна женщина получила черепно-мозговую травму. Также пострадали двое мужчин ― у них множественные осколочные ранения головы, лица, бёдер и кисти.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу №2. Медики оказывают им необходимую медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Кроме того, добавил губернатор, повреждения получили 30 частных жилых домов и десять автомобилей. В результате взрыва возникли два очага возгорания, сейчас с огнём борются пожарные. На местах работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в Белгородском районе беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал село Вергилевка. В результате атаки выбило окна в частном жилом доме и получили повреждения два автомобиля.

Днём ранее при атаке беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобильную газозаправочную станцию в Шебекино загорелся резервуар для хранения газа. На тот момент на рабочем месте находилась только одна сотрудница, сумевшая самостоятельно эвакуироваться. Она не пострадала.

В ночь на 3 мая дежурные средства ПВО перехватили или уничтожили над территорией Белгородской области пять украинских беспилотников. Один из дронов атаковал автобус под Белгородом. В момент атаки в транспортном средстве находились три человека — два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал мирный житель, у которого диагностировали баротравму и ушиб правой руки.