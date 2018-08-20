Оренбург, 20 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен значительный рост дорогих автомобилей. За год их количество выросло на 378 и перевалило за тысячу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону, самыми распространёнными марками дорогостоящих автомобилей в 2017 году являлись Toyota Land Cruiser 150 (Prado), BMW X6, Infiniti QX70, Lаnd Rоvеr Rаngе, AUDI Q7, Infiniti QХ80, Cadillac Еsсаlаdе К2ХХ, Меrсеdеs-Веnz G500, Volkswagen Touareg, JAGUAR XF.

(сс) Ming-yen Hsu JAGUAR XF

По данным региональной налоговой службы, в 2016 году в общей сложности числилось 865 дорогих машин, в 2017 году их стало 1243.

Если организации в 2016 году владели 356 дорогими авто, то в 2017 году элитный автопарк пополнился и составил 473 машины. Сумма транспортного налога составила в 2017 году 17,3 млн рублей, что почти на 30% превышает налоговую сумму, полученную в 2016 году.

Увеличился спрос на дорогие машины и среди физических лиц. Количество дорогостоящих машин увеличилось с 509 (2016 год) до 770 (2017 год), что повлекло и рост суммы транспортного налога. Она выросла с 14,7 млн рублей до 20,2 млн рублей соответственно.