Калуга, 20 августа, 2018, 10:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Калужской области 4634 человек в возрасте старше 90 лет являются получателями пенсий и других выплат по линии Пенсионного фонда России. При этом 35 вышедшим на заслуженный отдых гражданам (девяти мужчинам и 26 женщинам) уже исполнилось более 100 лет. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель управляющего Отделения ПФР по Калужской области Ирина Артемова.

(сс) sabinevanerp Старость

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По её словам, самой пожилой женщине, которая проживает в Дзержинском районе, летом 2018 года исполнилось 105 лет. Самый пожилой мужчина, проживающий в Калуге, отметил своё 103-летие.

Представитель регионального ПФР напомнила, что пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получают фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Эта выплата составляет 9,9 тыс. рублей. Перерасчёт производится автоматически, поэтому подавать письменное заявление и обращаться в ПФР не нужно. Пенсию с прибавкой пенсионер начнет получать с месяца, следующего за днём рождения.

Пенсионерам, которые являются инвалидами первой группы, фиксированная выплата начисляется в повышенном размере с момента установления инвалидности, поэтому по достижении 80 лет их пенсия не увеличивается.

«Пенсионеров старше 80-летнего возраста в Калужской области — 38 975 человек, из них более 30 366 (почти 78%) — это женщины, а мужчин — 8609», — сказала Ирина Артемова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на апрель 2018 года в России число граждан в возрасте старше 100 лет превышало 15 тысяч человек. На начало года в стране проживало 4,6 млн граждан старше 80 лет, из них 3 миллиона 587 тысяч — женщины.