Углич, Ярославская область, 20 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд принял решение о признании недействительными решений Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ярославской области о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в Аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

Pixabay.com Арбитражный суд встал на сторону завода

По мнению руководства завода, это решение «является по сути судьбоносным». «Не отменив его, Арбитражный суд обрек бы наше предприятие на гибель, так как требования Межрайонная инспекция были непомерно высоки», — говорится в письме, поступившем в адрес Уполномоченного .

В 2017 году по результатам выездной проверки инспекции было установлено, что завод «Техносила» неправомерно применяет упрощенную систему налогообложения, созданную на основании взаимоотношений с зависимой организацией ООО «Точность». Фактически разделение данных организаций, по мнению налогового органа, носило формальный характер, в действительности же они функционировали как единая организация с целью получения налоговой выгоды — неуплаты налогов по общей системе налогообложения. Итогом проверки стало решение о привлечении налогов, пеней и штрафов на общую сумму более 28,4 млн рублей.

Завод посчитал выводы налогового органа «надуманными». С обвинениями в намеренном дроблении бизнеса организация не согласилась: завод применяет упрощенную систему налогообложения с 2002 года, а взаимоотношения с определенной «зависимой организацией» ограничиваются лишь арендными.

«Сумма налоговых претензий к нашему предприятию является для нас колоссальной. Мы не можем ни в полной мере удовлетворить налоговые претензии, ни осуществлять дальнейшее ведение хозяйственной деятельности, что приведет к банкротству предприятия и массовому сокращению работников», — отмечалось в обращении у Уполномоченному.

Бизнес-омбудсмен принимал участие в судебном разбирательстве на правах третьего лица.

«Наша позиция основывалась на том, что оба общества существуют на рынке как самостоятельные хозяйствующие субъекты с 2002 года, созданы различным составом учредителей, ведут независимые друг от друга виды деятельности и, наконец, создают различную продукцию. Оба являются самостоятельными налогоплательщиками, и за минувшие 15 лет подобные претензии им адресованы впервые. Никаких доказательств для обоснования вывода о применении схемы дробления бизнеса налоговый орган не привел. Более того, о необоснованной налоговой выгоде должен свидетельствовать ряд обстоятельств, ни одно из которых инспекцией в ходе проверки установлено не было. Таким образом, решение налогового органа, на наш взгляд, нарушало права и законные интересы обоих предприятий. То, что нашу позицию поддержал и Арбитражный суд, конечно, радует», — отмечает Альфир Бакиров.

Тем не менее, юристы аппарата Уполномоченного не исключают, что это решение суда может быть обжаловано инспекцией в порядке апелляционного производства.