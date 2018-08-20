Ульяновск, 20 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В этом году в Ульяновской области планируется собрать более 1 млн тонн зерновых. Значительная часть урожая будет отправлена на экспорт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам визита главы региона Сергея Морозова в Вешкаймский район.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

По прогнозам, в этом году в регионе будет собрано 1 млн 26 тысяч тонн зерна, в то время как потребность области в зерне составляет 800 тыс. тонн.

«Соответственно, значительная часть урожая пойдёт на экспорт. Тем более что в этом году качество урожая зерновых нас радует: по данным муниципальных образований, собираемая пшеница — третьего класса. Это высокая степень качества, потому что используется самостоятельно для хлебопечения и не требует улучшения. Нас немножко подкачала погода во время посева, но благодаря напряженной работе даже в две смены мы не просто выровнялись, а вышли на лидирующие позиции в ПФО по урожайности зерновых культур», — констатировал Сергей Морозов.

В настоящее время в регионе валовой сбор зерна в регионе близится к 1 млн тонн. Убрано 70% площадей. Озимые посеяны на площади 5 476 га.

Отметим, площадь посевных в 2017 году в Ульяновской области составила 1 млн 25 тыс. гектаров. В прошлом году собран максимальный за последние 25 лет урожай зерновых и зернобобовых культур, который составил 1,67 млн тонн.

Напомним, общая площадь пашни в регионе превышает 1,5 млн га. Большую часть посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые культуры.