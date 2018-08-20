Оренбург, 20 августа, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Оренбургом области в январе-июне 2018 года находилось 936 должников, обладающих признаками несостоятельности. Показатель составил 0,04%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону.

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Из 936 должников по налогам, являющимися несостоятельными, почти 42% составили физические лица и почти 58% — юридические лица. По данным налоговой службы, среди юрлиц числится 546 несостоятельных должников, среди физлиц — 390. В общей структуре налогоплательщиков такие должники составляют 1,5% и 0,017% соответственно.

В первом полугодии 2018 года несостоятельные должники погасили задолженность на общую сумму 328 млн рублей. Максимальная сумма пришлась на должников, в отношении которых поданы заявления о признании банкротами, (в том числе по мировому соглашению) — 203 млн рублей.

Добавим, на 1 июня 2018 года в Оренбуржье в процедурах банкротства находилось 928 должников. Общая сумма задолженности перед Российской Федерацией, включенная в реестр требований кредиторов, составила 10,3 млрд рублей.