Сургут, Югра, 20 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Нефтяники сообщили о причинах разлива нефти на площади около 8,6 тыс. квадратных метров 17 августа в Сургуте. Как выяснилось, произошла разгерметизация криминального трубопровода небольшого диаметра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

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Как утверждают нефтяники, серьёзных последствий для экологии разлив, который уже локализован, не несёт. Возгорания не было. Последствия утечки из незаконной врезки в нефтепровод устраняются.

Отметим, криминальные врезки в нефтепровод — бич регионов, добывающих «чёрное золото». Напомним, в начале августа 2018 года в Югре были задержаны пойманные с поличным трое жителей Томской области, которых подозревают в попытке кражи четырёх цистерн нефти общим объёмом 75 тонн.