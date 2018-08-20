Москва, 20 августа, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Новый клип группы «Ленинград» на песню «Не хочу быть москвичом» вышел на третье место во вкладке «Тренды» YouTube. За двое суток ролик собрал более 2,5 млн просмотров.

Цитата из видо Ленинград — Не хочу быть москвичом YouTobe пользователя Ленинград Клип

В клипе лидер группы Сергей Шнуров и солистка Флорида Чантурия плывут по Неве и каналам Санкт-Петербурга на речном трамвае и критикуют Москву. Впрочем, критика получается весьма своеобразная. В частности, музыкантам не нравится маленькое количество коренных москвичей, отсутствие собутыльников в парке Зарядье и чересчур быстрый ритм жизни. Несмотря на бесплатный Wi-Fi, велодорожки и другие плюсы столицы, Шнур никогда не хотел бы там жить.

«Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал», — утверждает солист.

«Вся культура в Питере», — соглашается с ним Чантурия.

Зрители новое творение «Ленинграда» не оценили. По их мнению, клип похож на предвыборную рекламу мэра Москвы Сергея Собянина. Комментаторы заметили, что Шнуров забыл спеть про выделенные полосы для автобусов и такси, камеры видеонаблюдения и преобразившийся парк имени Горького.

«Мало того, что реклама выборов, так еще и сделано просто на отцепись! Шнуров упал в моих глазах. Раньше был вместе с народом», — пишет юзер с ником «Всегда в теме».

Однако некоторые пользователи не согласны с таким мнением. По их мнению, клип вовсе не похож на рекламу мэра Москвы.

«Не спорю, что клип и песня не очень, но если это реклама Собянина, то как минимум очень странная. В большей степени складывается такое ощущение, что у людей поехала очень серьезно крыша и они во всем видят руку, ногу и остальные части тела Кремля», — считает Алексей З.

Судя по количеству лайков и дизлайков, мнения зрителей кардинально разделились — 69 тыс. «Мне нравится» против такого же количества анти-похвалы.

Куда лучше пользователи оценили предыдущий анимационный клип группы на песню «Жу-жу», которую «Ленинград» исполнил совместно с певицей Глюкозой. Ролик посвящен вечно недовольным людям. За четыре месяца его посмотрели более 24,6 млн раз. Клип собрал свыше 500 тыс. лайков и множество положительных комментариев.