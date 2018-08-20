Ярославль, 20 августа, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В ночь на 20 августа в Ярославле вспыхнуло деревянное здание памятника муниципального значения «Ярославская городская детская больница» по улице Володарского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Ольги Мазановой Огонь охватил часть здания

По всей видимости, пожар начался на верхнем этаже здания около полуночи. Пламя быстро охватило кровлю. Жителям соседних домов пришлось пережить бессонную ночь: огонь бушевал на довольно большой площади. На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области. По их данным, в 1 час 44 минуты была объявлена локализация пожара, полностью он был потушен к пяти часам утра. В результате пламя уничтожило кровлю на площади 450 м2. Судя по фото, здание, которое и так находилось в плачевном состоянии, теперь уже вряд ли удастся спасти. На месте ЧП до сих пор работают пожарные, проливая кровлю памятника.

Страница в Facebook Ольги Мазановой Огонь охватил часть здания

Как говорят местные жители, речь может идти о поджоге.

Объект культурного наследия уже неоднократно горел и подвергался набегам вандалов.

Фото Иван Смолин Так выглядело здание в лучшие времена

И вот что от него осталось