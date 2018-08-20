Монако, 20 августа, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако». Об этом сообщает Football Italia.

(сс) FARE network Клаудио Маркизио в качестве посла FARE (Футбол против расизма в Европе)

Отмечается, что после ухода из «старой синьоры» Маркизио прибыл в Монте-Карло на переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» объявил об уходе из команды полузащитника Клаудио Маркизио. В составе туринского клуба он провёл всю свою карьеру, выиграв Серию B и став семикратным чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что к 32-летнему футболисту проявляют интерес «Монако», «Ницца» и «ПСЖ».