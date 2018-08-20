Москва, 20 августа, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Несмотря на отступление доллара и относительно позитивную динамику нефтяных котировок, рубль подешевел 17 августа под влиянием возобновившегося падения курса турецкой лиры, которая испугалась усиления санкционного давления со стороны США. Так, по итогам сессии пара доллар/рубль вернулась выше 67 руб., добравшись до области 67,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, своим поведением рубль показал, что склонен более эмоционально реагировать на настроения в развивающемся сегменте, нежели на другие факторы, играющие сейчас на рынке. Общее давление «деревянный» по-прежнему ощущает на себе со стороны грядущих санкций со стороны США. Сдерживающим же падение фактором выступает некоторая разрядка отношений между Вашингтоном и Пекином, которые готовятся к возобновлению торговых переговоров. Это ослабляет повышательное давление на доллар по всему спектру рынка.

«Важно отметить, что 17 августа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах на последней ступени инвестиционного уровня — BBB-, причем с позитивным прогнозом. Большинство участников рынка ожидало негатива с этого фронта, поэтому положительная оценка перспектив, несмотря на усиление санкционного режима, должна оказать рублю определенную поддержку в ближайшем периоде. Однако в целом валюта остается уязвимой и подверженной понижательным рискам», — полагает эксперт.

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