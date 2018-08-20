Калуга, 20 августа, 2018, 09:34 — ИА Регнум. У губернатора Калужской области появился новый помощник. О назначении ещё одного своего заместителя глава региона Анатолий Артамонов объявил сегодня, 20 августа, на заседании регионального правительства. Им стал 60-летний генерал-лейтенант полиции в отставке Василий Быкадоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Василий Быкадоров.

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Новый заместитель калужского губернатора будет курировать вопросы взаимодействия областного правительства с федеральными органами власти.

Генерал-лейтенант полиции Василий Быкадоров является кандидатом юридических наук. Ранее служил заместителем начальника Академии управления Министерства внутренних дел РФ. В отставку отправлен в 2016 году указом президента России Владимира Путина.

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Напомним, Василий Быкадоров стал восьмым заместителем губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.