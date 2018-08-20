Курган, 20 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В Кургане была совершена попытка вынести ковчег с мощами святого Александра Невского из одноимённого кафедрального собора. Инцидент произошёл 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР Александр Невский

Возможного похитителя задержали в церкви. На данный момент проводится проверка, по результатам которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемым в краже является ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Как отмечают полицейские, если бы удалось вынести мощи, то ущерб составил бы около 80 тыс. рублей.