Мурманск, 20 августа, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Более пяти часов боролись с огнем пожарные на заброшенном причале и складе в Мурманске. По данным СМИ, эти объекты принадлежат Северному флоту.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Сообщение о пожаре на деревянном причале и складе на улице Береговой поступило в службу МЧС по Мурманской области 19 августа в 18:15 мск.

На место ЧП для борьбы с огнем прибыли 38 сотрудников МЧС на 12 единицах техники.

В 20:38 того же дня пожар был локализован, а в 23:07 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

«Причины пожара устанавливаются», — отметили в ГУ МЧС по Мурманской области. Площадь возгорания составила около 100 кв. метров.

По данным источника ТАСС, на пострадавших складах хранится списанное флотское имущество.