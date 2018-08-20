Цинциннати, США, 20 августа, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Цинциннати. В финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Джокович сделал четыре эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв канадского теннисиста Милоша Раонича.