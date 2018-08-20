Иркутск, 20 августа, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Пьяная езда на берегу водоёма чуть не стоила жизни водителю автомобиля марки Nissan Wingroad. Подробности ЧП, произошедшего на 23-м километре автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда, сообщает сегодня, 20 августа, ГУ МВД по Иркутской области.

ГУ МВД по Иркутской области Подросток спас нетрезвого мужчину из тонущего автомобиля

Компания подвыпивших мужчин находилась у водоёма, на так называемых карьерах. После нескольких маневров на берегу иномарка начала погружаться под воду, но выбраться на поверхность удалось только пассажиру.

Случайным свидетелем случившегося оказался девятиклассник Александр Дубровин, именно он, не раздумывая, бросился в воду и помог мужчине выбраться и доплыть до берега, тогда как другие граждане, отдыхающие на берегу, снимали происходящее на телефоны.

Известно, что пострадавшим мужчинам правоохранители выписали протоколы за пьянство за рулём и передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Подростку же за героический поступок предусмотрено поощрение.