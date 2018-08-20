Магадан, 20 августа, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Если для страны есть необходимость в проведении пенсионной реформы, то нужно её проводить. Реализовывать пенсионную реформу планируется постепенно, соответственно, и переход к повышению пенсионного возраста будет постепенный. Кроме того, реформа предполагает увеличение размера пенсий, что изменит жизнь пенсионеров к лучшему, заявил корреспонденту ИА REGNUM учитель истории гимназии №13 (г. Магадан) Иван Цыбулькин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Что касается северных территорий России, в частности Магадана, то пенсионный возраст надо сохранить. Во-первых, потому что суровые, тяжелые условия жизни и труда. Во-вторых, люди едут на Север, чтобы заработать, получая северные надбавки, и раньше выйти на пенсию, если поднять возраст, поток трудовых ресурсов на Дальний Восток резко сократится. Повышение пенсионного возраста поможет остановить отток населения и поможет, наоборот, привлечь новые кадры в Магаданскую область», — пояснил педагог.

При этом при проведении пенсионной реформы необходимо очень внимательно и аккуратно отнестись к тем, людям которым продлили пенсионный возраст, чтобы их не увольняли, брали на работу. Кроме того, важно грамотно построить освещение этой пенсионной реформы, чтобы люди понимали, зачем это нужно, и не слушали популистов.

«Пенсионную реформу в принципе никто не хочет проводить: ни власти, ни народ. Но Россия уже долго живёт в экономических трудностях — затяжной кризис, санкции, видимо сейчас настала экономическая необходимость, и сложились экономические предпосылки для перемен в стране, которые в будущем изменят жизнь российских граждан к лучшему», — высказал свое мнение Цыбулькин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»