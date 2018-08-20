Калуга, 20 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области в ходе так называемой «денежной реформы» пожилой мужчина обменял 270 тысяч рублей на билеты банка приколов. Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России. По данному факту следственным подразделением городского ОМВД России возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

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Согласно материалам дела, в гости к пожилому одинокому жителю наукограда пришли две ранее незнакомые женщины, которые представились сотрудницами службы, занимающейся обменом старых денежных банкнот на купюры нового образца. Рассказав пенсионеру в деталях об особенностях проводимой денежной реформы, мошенницы отметили, что только одиноким престарелым гражданам государство предоставило возможность произвести обмен наличных средств на дому в любом объёме. Мужчина, недолго раздумывая, достал припрятанные сбережения в размере 270 тысяч рублей.

После проведённого обмена визитеры покинули квартиру, а пенсионер, спрятав «новые деньги», занялся своими домашними делами. Подлог обнаружился через три дня, когда мужчина решил похвастаться удачной сделкой зашедшим в гости знакомым. Тогда и выяснилось, что вместо денег были билеты банка приколов.

В настоящее время обнинские полицейские на основе показаний потерпевшего составляют подробный словесный портрет злоумышленниц. На розыск мошенниц ориентирован личный состав территориального органа внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, таким же способом в Калужской области приезжей из Тульской области женщине удалось обобрать пенсионеров почти на 2 млн рублей. В апреле 2018 года мошеннице был вынесен обвинительный приговор. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.