Каракас, 20 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Предприятия Венесуэлы избавлены от необходимости платить налог на добавленную стоимость (НДС) с продаж продуктов, лекарств и изделий для сельского хозяйства, заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес. Об этом сообщает телеканал Globovision.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Все товары массового потребления и первой необходимости, такие как продукты питания, лекарства и товары для сельской промышленности, не будут облагаться НДС», — цитирует телеканал слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о росте в 60 раз минимальной заработной платы в стране. Глава государства сообщил, что стоимость криптовалюты «петро» составит $60, а минимальная зарплата в Венесуэле составит 0,5 «петро», или 1,8 тыс. новых боливаров.

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