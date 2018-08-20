Вашингтон, 20 августа, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна заподозрили в финансовых махинациях. Речь идёт о незаконном получении кредита на сумму свыше $20 млн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

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Источники издания утверждают, что Коэн получил кредиты на нужды своей таксомоторной компании в банках Sterling National Bank и Melrose Credit Union, предоставив им заведомо ложные сведения о своих активах. Помимо причастности к банковскому мошенничеству, в настоящее время следователи также выясняют, нарушил ли юрист закон о финансировании предвыборной кампании, выплатив деньги за молчание женщинам, которые рассказывали об отношениях с Дональдом Трампом. Ожидается, что обвинения Коэну могут быть предъявлены уже в августе.

В публикации также говорится, что адвокат может согласиться сотрудничать со следователями. При этом договоренность может предполагать его содействие подчинённым спецпрокурора США Роберта Мюллера, который курирует расследование о якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля телекомпания CNN опубликовала аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его экс-адвоката Майкла Коэна о денежных выплатах модели журнала Playboy Карен Макдугал, утверждавшей, что она состояла с Трампом в интимной связи. Запись была обнаружена в числе документов, конфискованных у юриста в ходе обысков, которые провела ФБР в офисе и апартаментах адвоката в начале апреля.