Село Иковка, Курганская область, 20 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) посетила исправительную колонию №6 в поселке Иковка, из которой сбежал заключённый. Беглец до сих пор в розыске. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение — 20 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН России.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Напомним, мужчина совершил побег 7 августа 2018 года. И, находясь на свободе, уже совершил разбойное нападение на таксиста. По информации УФСИН, беглец склонен к кражам, грабежам и алкоголизму.

Председатель ОНК Курганской области Александр Бушмакин и член комиссии Александр Сорокин проверили материально-бытовое обеспечение, питание осужденных в колонии, качество оказания медицинской помощи и образования.

Также они посетили помещения штрафных изоляторов и медицинской части. Особое внимание было уделено оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Жалоб и заявлений от осужденных не поступило, нарушений не выявлено.