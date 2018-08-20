Чита, 20 августа, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Несмотря на распоряжение российского правительства, темпы выплат компенсаций пострадавшим от наводнения забайкальцам сложно назвать высокими. По данным официального сайта Забайкальского края, на сегодняшний день только 2 119 человек получили выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, тогда как общее число тех, кому они причитаются, превышает шесть тысяч человек.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Несмотря на то, что со времени начала наводнения прошло уже больше месяца, по-прежнему невысокими темпами идёт выплата и других компенсаций. К примеру, по 50 тысяч рублей за утрату предметов первой необходимости получили немногим более 1,5 тысячи человек. И только 985 гражданам, полностью утратившим имущество, выплатили по 100 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили десятки населённых пунктов, включая Читу. В воде оказались более 700 жилых домов, более четырёх тысяч приусадебных участков и дач.