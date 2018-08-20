Вашингтон, 20 августа, 2018, 07:50 — ИА Регнум. На вооружение армии США в скором времени могут быть приняты новые мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Установка получила наименование EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), передаёт издание Breaking Defense.

Mil.ru Система радиоэлектронной борьбы «Красуха-2»

В статье указано, что модифицированная система РЭБ Crew Duke будет установлена на шасси бронетранспортера International MaxxPro, это сделает систему схожей с российским комплексом РЭБ «Красуха», который уже успел пройти боевое крещение в Сирии.

В то же время сообщается, что EWTV будет уступать российской системе по скорости развёртывания и по другим важным параметрам, в том числе и по реальному боевому опыту.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава командования по спецоперациям вооруженных сил США Тони Томас заявил, что в Сирии против самолетов АС-130 ВВС США, отвечающих за поддержку действий наземных подразделений американской армии, использовались средства радиоэлектронной борьбы, которые успешно глушили американские каналы связи.

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