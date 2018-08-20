Новосибирск, 20 августа, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Свыше 3,2 млн пассажиров обслужил аэропорт «Толмачёво» за семь месяцев 2018 года, что на 18% превышает показать аналогичного периода прошлого года, сообщает 20 августа пресс-служба компании со ссылкой на исследование сервиса путешествий OneTwoTrip.

Gleb Osokin Аэропорт Толмачёво. Новосибирск

Отмечается, что количество трансферных пассажиров аэропорта в исследуемом периоде увеличилось на 28%, а их доля в общем пассажиропотоке выросла до 22%. При этом количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило около 2,3 млн (рост +20%), на международных — более 915 тысяч (+13,8%).

Таким образом, подчеркнули в компании, аэропорт «Толмачёво» подтвердил статус самого популярного регионального трансферного узла.

Наиболее быстрыми темпами в июле 2018 года росла востребованность направлений в Челябинск (+363,8%), Кызыл (+169%) Казань (+164,7%), Уфу (+130%) и другие российские и зарубежные города.

Международный аэропорт Новосибирск («Толмачёво») — ведущий транзитный авиаузел за Уралом. Пропускная способность аэропорта на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категорий ICAO.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Аэропорт Толмачево» вошел в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.