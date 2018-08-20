Киев, 20 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Прекращение транспортного сообщения с Россией приведёт к тому, что киевские власти «добьют Украину», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По мнению украинского нардепа, экономика Украины до сих пор «держалась на плаву» за счёт заработков 238 тыс. граждан страны, выехавших на работы в Россию.

«Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастрабайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву», — подчеркнул он.

Рабинович добавил, что на сегодняшний день торговый оборот Украины растёт только с Россией, и заявил, что у киевской власти есть одна лишь задача — «добить страну», превратив её в «агропромышленный комплекс с рабами для западных стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил с инициативой о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

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