Харьков, Украина, 20 августа, 2018, 07:25 — ИА Регнум. В центре Харькова в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего погиб один полицейский. Об этом сообщает управление нацполиции Харьковской области.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

В ведомстве сообщили, что наряд патрульной службы был обстрелян после прибытия на место конфликта у горсовета Харькова. Стражи порядка увидели возле здания раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным, уточнили в МВД.

«Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в больницу с огнестрельными ранениями также был доставлен охранник здания горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в столице Украины возле здания Святошинского суда произошла перестрелка, в результате которой были ранены несколько человек. Данный инцидент был квалифицирован киевской полицией как хулиганство.

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