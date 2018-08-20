Матарам, Индонезия, 20 августа, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Несколько землетрясений, включая толчок магнитудой 6,9, снова потрясли индонезийский туристический остров Ломбок, жертвами стали по меньшей мере пять человек. Среди населения — паника, сообщает агентство France-Presse.

NASA Остров Ломбок. Космический снимок

Первое из серии землетрясений, зафиксированных в воскресенье, 19 августа, сейсмологами, магнитудой 6,3 вызвало оползни.

По данным геологической службы США (USGS), спустя 12 часов за ним последовало землетрясение магнитудой 6,9.

«На данный момент у нас есть пять убитых и много раненых», — заявил представитель местной администрации национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Агунг Прамуджа, добавив, что власти все еще собирают информацию для установления «точного числа» жертв.

Этот соседний с Бали остров, расположенный на юге Индонезии, уже подвергался мощным землетрясениям 29 июля и 5 августа, в результате которых погибло около 500 человек и сотни тысяч жителей лишились своих домов.