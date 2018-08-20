Верхняя Салда, Свердловская область, 20 августа, 2018, 07:21 — ИА Регнум. В Верхней Салде Свердловской области выясняют обстоятельства избиения школьницы. Расправу учинила одна из её ровесниц, ещё одна девочка снимала это на видео.

Feans Драка

Как следует из видео, зачинщица расправы схватила девочку за волосы, повалила на землю и затем начала избивать. Удары наносила ногой, в основном — по голове. Избиение прервали очевидцы.

Инцидент произошёл 15 августа. По некоторым данным, поводом стал конфликт из-за парня. СКР ведёт доследственную проверку.

Отметим, подобные случаи разборок между подростками не являются редкостью. Весной 2018 года школьницу избила ровесница на Ямале, а ещё ранее подобный инцидент случился в Тюменской области. После тюменского ЧП ситуацией обеспокоился на тот момент губернатор Владимир Якушев.