Москва, 20 августа, 2018, 07:17 — ИА Регнум. В «день трейдера», как 17 августа неформально называют в России, рубль ослаб к доллару и евро. К вечеру доллар вырос на 0,22%, до 67,03 руб./доллар, а евро подорожал к рублю несколько больше — на 0,73%, до 76,7 руб./евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

17 августа поздно вечером глобальное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в рублях и иностранной валюте на уровне ВВВ-. Прогнозы рейтингов также остались без изменения — «позитивными». В своем комментарии рейтинговое агентство отметило, что российская экономика хорошо справляется с санкциями, однако обратило внимание, что с момента последнего пересмотра агентством рейтинга России в начале 2018 года вероятность ужесточения санкций США против российской экономики «немного увеличилась», и риски для российской экономики все еще сохраняются.

Цена барреля нефти Brent на лондонской Интерконтинентальной бирже к вечеру 17 августа поднялась на 0,56%, до $71,81, но рублю это не помогло. Пара EUR/USD 17 августа выросла на 0,54%, до 1,1439 долл. за евро на фоне объявления агентством Eurostat статистики по инфляции в еврозоне за июль, совпавшей с прогнозом аналитиков.

Сегодня, 20 августа, ожидается информации из Венесуэлы, где должна состояться денежная реформа. Она будет заключаться в деноминации государством национальной валюты боливара и привязке боливара к национальной криптовалюте «петро», что станет исторически беспрецедентным случаем в мире. Сегодня актуальный торговый диапазон по паре USD/RUB будет 67−68 руб./долл., а по паре EUR/RUB — 76−77,5 руб./евро.

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