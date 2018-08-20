Пекин, 20 августа, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована на одной из ферм города Ляньчньган в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщили в министерстве сельского хозяйства и сельских районов, передает 19 августа агентство Синьхуа.

Свиньи

Ферма округа Хайчжоу сообщила о 615 инфицированных свиньях, из которых с 15 августа уже умерло 88 голов. Министерство сельского хозяйства направило в провинцию специальные комиссии, которые начали процедуру локализации вспышки, уничтожения зараженных животных и дезинфекции фермы. Отмечается, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что ранее вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована на одной из ферм столицы провинции Ляонин города Шэньяна, где было забито 8 тыс. голов свиней, а затем вспышка была зафиксирована в провинции Хэнань. Больные животные прибыли туда из соседней с Ляонин провинцией Хэйлунцзян.

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