Казань, 20 августа, 2018, 06:30 — ИА Регнум. Ряды несостоятельных компаний может пополнить ещё одно «детище» обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» — ООО «ТФБ-Актив», чей директор Илнар Абдульманов проходил фигурантом уголовного дела по хищению 90 млн рублей у вкладчиков ТФБ. Арбитражный суд Татарии по иску конкурсного управляющего банка ввёл в отношении общества, где единственным участником является «Татфондбанк», процедуру наблюдения — первый этап в деле о банкротстве. Наблюдение продлится до 24 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано 30 октября 2008 года. Юридический адрес совпадал с адресом головного офиса «Татфондбанка». Уставный капитал компании — 100 тыс. рублей, основной вид деятельности — предоставление консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Гендиректор с августа 2011 года — Илнар Абдульманов, а единственный участник общества — ТФБ.

Иск конкурсный управляющий банка подал 20 июня 2018 года.

«Заявитель представил суду копию решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.04.2018 года по делу А65−284/2018, которым с должника в пользу заявителя взыскано 309 908 371,09 рубля долга, 112 118 377,58 рубля комиссии за предоставленную рассрочку, 200 000 рублей госпошлины», — отмечается в материалах дела.

В иске, выигрыш которого и послужил основанием для банкротных претензий, уточняется, что в 2012 году ТФБ уступил своей «дочерней компании» право требования по ряду договоров о новации, заключённых с ООО «База-М». Вторая сторона в свою очередь должна была выплатить за это свыше 309 млн рублей.

В связи с неисполнением обязательств в срок конкурсный управляющий ТФБ обратился с иском о признании должника банкротом.

Напомним, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а финансовые трудности у него возникли в декабре 2016 года. К началу июля 2018 года долги перед кредиторами банка превышают 156 млрд рублей. Помимо этого, еще не до конца подсчитан ущерб по уголовным делам, возбуждённым по фактам хищения имущества банка, средств вкладчиков. По ряду эпизодов, где ущерб уже более 50 млрд рублей, фигурантом проходит бывший председатель правления Роберт Мусин, а в деле, где ущерб предварительно составил 90 млн рублей, в феврале 2017 года под арест отправлен и бывший сотрудник банка, который по совместительству был и директором ООО «ТФБ-Актив», а также сотрудником другой «дочки» ТФБ — «ТФБ-Финанс» Илнар Абдульманов. В сентябре 2017 года из-под ареста его выпустили, так как основной этап расследования был завершён.

Арбитражный суд Татарии ввёл в отношении ООО «ТФБ-Актив» наблюдение, а временным управляющим назначил Елену Рогожкину. Она же выступает финансовым управляющим и в деле о личном банкротстве Роберта Мусина.

24 декабря 2018 года будет решаться вопрос, признавать ли ООО банкротом или завершить процедуру наблюдения.