Лхаса, Китай, 20 августа, 2018, 06:24 — ИА Регнум. Панчен-лама одиннадцатый Эртни Чоэлки-Кябло провел церемонию поклонения на озере Лхамо Лхацо в уезде Гьяца городского округа Шаньнань в китайском Тибете, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

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Впервые панчен-лама одиннадцатый посетил священное озеро. Примерно в 11:00 по местному времени 18 августа панчен-лама вместе с еще 30 монахами начали пение сутр в мольбе о мире, процветании и стабильности. Церемония длилась около одного часа и включала в себя также рассеивание зерна по водной глади озера.

Напомним, панчен-лама — это второй по рангу лама в буддизме после далай-ламы. Эртни Чоэлки-Кябло является официально признанным панчен-ламой со стороны властей КНР.