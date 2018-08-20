Дзержинск, Нижегородская область, 20 августа, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Конфликтная ситуация вокруг «наследника» части цехов предприятия «Дзержинское оргстекло», созданного в 2009 году ООО «Завод Оргсинтез Ока», вышла на финишную прямую. Пока совладельцы ссорятся между собой, пытаясь поделить юрлицо, в Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск с требованием признать завод — поставщик продукции для российских оборонных предприятий банкротом за долги в размере свыше 11 млн рублей. Иск к производству пока не принят, судебное заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM

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Напомним, про ООО в федеральных СМИ заговорили активно в декабре 2017 года, когда стало известно о споре владельцев. Один, Вадим Муратов, обвинил другого — Евгения Никулина в том, что он пытается остановить предприятие. На что Никулин выдвинул встречные претензии о попытке получить его долю.

«На предприятии представители Вадима Муратова взломали металлический шкаф с документами, после чего Евгений Никулин вызвал полицию. В УВД Дзержинска рассказали, что владельцы «делят завод» несколько месяцев и неоднократно подавали друг на друга заявления, по которым выносились отказы в возбуждении уголовных дел», — сообщала газета «Коммерсантъ» в конце декабря 2017 года.

На сегодня в базе Арбитражного суда Нижегородской области есть иск от Евгения Никулина, которым он истребует документы у ООО, а Вадим Муратов выступает в деле третьим лицом. Иск начнут рассматривать 5 сентября 2018 года, в материалах суда не уточняется, о каких именно документах идёт речь.

30 мая 2018 года суд также отказал Вадиму Муратову в претензиях к Евгению Никулину об исключении последнего из состава участников ООО «Завод Оргсинтез Ока». Оба физлица имеют в юрлице равные доли.

В своём иске Муратов указал, что «ответчик, являясь участником общества, осуществляет действия по выводу имущества из общества; существенно затрудняет деятельность общества, в том числе осуществлял действия по расторжению договора аренды железнодорожного пути (что привело к оплате обществом неустойки своему контрагенту); направляет контрагентам и контролирующим органам информацию, что также может привести в дальнейшем к невозможности осуществления хозяйственной деятельности обществом». Евгений Никулин в суде не согласился с этими доводами.

«Как указывает истец, в 2016 году участниками общества приняты решения о расширении производственной базы и приобретении дополнительного оборудования. В июле 2017 года при проведении осмотра действующего производства истцом установлено, что новое и часть б/у оборудования на промышленной площадке и в корпусах общества отсутствует. Из пояснений работников истцом установлено, что оборудование по указанию ответчика перевезено и складировано в корпусе 5-С (кадастровый номер 52:21:0000012:1419), принадлежащем на праве собственности АО «Дзержинское оргстекло» и переданном в аренду ООО «Хризолит», единственным участником и директором которого является Никулин Е. Я. Согласно сведений бухгалтерского учета стоимость оборудования, вывезенного с предприятия, составляет 13 902 345 рублей 44 копейки», — отмечалось в материалах дела.

В документах также уточняется, что Никулин расторг договор аренды части железнодорожного пути, заключённый с АО «Дзержинское оргстекло». Стоимость аренды по этому договору составляла 12 тыс. рублей в месяц. Взамен него на идентичных условиях был заключён договор аренды с ООО «Завод тонкого органического синтеза», где участником и директором являлся Евгений Никулин. Спустя 11 дней после этого юрлицо-арендодатель «направило в адрес ООО «Завод Оргсинтез Ока» письмо №10, в котором указало, что стоимость аренды для пользования ж/д путем стала составлять 118 000 руб. в месяц». С 18 августа 2017 года у завода, по данным истца, «возникли сложности по подаче и уборке вагонов по арендуемому ООО «Завод ТОС» ж/д пути, по указанию ответчика вагоны истца не допускались на железнодорожные пути, что привело к претензиям от контрагентов общества и возникновению дополнительных убытков».

"Также в ходе рассмотрения дела истец указал, что ответчик препятствует нормальному функционированию предприятия посредством направления писем (жалоб) в контролирующие общество организации, а также его контрагентам», — уточнялось в определении суда.

Бывший директор завода Ренат Гафаров в суде пояснил, что, например, «в связи с нехваткой складских помещений для хранения сырья, готовой продукции и прочего имущества, а также бездействия истца по данной проблеме, Гафаров Р. Н. был вынужден обратиться к Никулину Е.Я. с просьбой решить вопрос со складскими помещениями для временного хранения сырья и материалов», и просьба была удовлетворена.

Судебный спор напоминал военные баталии — истец ссылается на пояснения, полученные от работников завода, «между тем ответчик также представил пояснения от данных работников, согласно которым объяснения даны Муратову В.Б. под давлением».

В итоге суд решил, что действия Никулина «не являются грубым нарушением обязанностей участника общества, а также не свидетельствуют о совершении им действий, в результате которых наступили или могли наступить негативные для общества последствия». Решение первой инстанции не обжаловалось.

А 16 августа 2018 года в Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск от ООО «Медхимпром» (Нижний Новгород). Истец потребовал признать завод банкротом и выставил сумму претензий — 11 019 887,87 рубля. 21 мая 2018 года суд удовлетворил гражданский иск ООО к заводу о взыскании этой суммы по договорам поставки товаров от 2016−2017 годов.

По данным с официального сайта завода, он был фактически создан в августе 2002 года выделением из состава другого акционерного общества цехов по производству буровых реагентов, дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин — Д» и фторорганических соединений.