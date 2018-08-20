Москва, 20 августа, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Ни президент Южной Кореи Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятнее всего, не приедут на Восточный экономический форум во Владивостоке. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в опубликованном 20 августа интервью «Известиям».

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

В период проведения ВЭФ, как следует из появившихся сообщений, состоится очередной межкорейский саммит. В Кремле исходят из того, что лидеры обеих Корей на форум во Владивосток не приедут, пояснил он.

Ушаков не исключил визита лидера КНДР в Россию в другое время. Будут прорабатываться другие варианты.

«Приглашение у него открытое. Подтверждалось оно неоднократно», — пояснил Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, встретившись с лидером КНДР 31 мая в Пхеньяне, передал Ким Чен Ыну приглашение Владимира Путина нанести визит в Россию. В качестве одной из возможных площадок позже был назван Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.