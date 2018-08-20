Киев, 20 августа, 2018, 03:02 — ИА Регнум. Власти Киева не в состоянии контролировать объём потоков дождевой воды. Однако столицы других государств также не застрахованы от подтоплений, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию LB.ua.

Ливень

Ливнёвки были вычищены, а коллекторы — исправны, отметил Кличко, комментируя ситуацию с подтоплениями в Киеве после мощного ливня. Однако контролировать объём потоков воды, по его словам, невозможно.

Подобные ситуации время от времени происходят в европейских столицах — Гамбурге, Берлине, Вене, Париже. В Киеве система ливневой канализации не ремонтировалась десятки лет.

«Никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий», — добавил Кличко.

Интенсивный ливень прошел в украинской столице в ночь на 19 августа. На центральных улицах Киева наблюдались подтопления.

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