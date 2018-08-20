Москва, 20 августа, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Москве завершился Международный фестиваль фейерверков «Ростех» — в 2018 году его провели в Братеевском каскадном парке 18−19 августа. Победителем шоу стала пиротехническая команда из Словакии Privatex Pyro, второе и третье места разделили команды Греции и США, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шоу фейерверков в Братеевском каскадном парке

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный фестиваль фейерверков «Ростех»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный фестиваль фейерверков «Ростех»

В состязаниях принимали участие команды из восьми стран. В первый день выступили команды из Австрии, Болгарии, Италии, США, во второй — из Андорры, Греции, Словакии и Великобритании. Каждое представление было разделено на две части и длилось 12 минут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шоу фейерверков в Братеевском каскадном парке

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный фестиваль фейерверков «Ростех»

Вначале участники представляли свои команды, используя только цвета флага и национальную музыку — зрители увидели 120 динамических фонтанов, которые танцевали в ритме классической и современной музыки. Остальное время длилось само пиротехническое выступление.

За судейский состав жюри отвечали композитор Игорь Крутой и кинорежиссер Павел Чухрай, за техническими особенностями шоу наблюдали члены жюри международного класса из стран Европы, а также США и Канады.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победитель определялся по результатам СМС-голосования

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный фестиваль фейерверков «Ростех»

Как сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль фейерверков «Ростех» состоялся в 2018 году уже четвёртый раз. Главным символом фестиваля и главным арт-объектом стал солнечный зайчик. Праздник посвятили волонтёрской деятельности и добрым делам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный фестиваль фейерверков «Ростех»

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