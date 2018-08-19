Пекин, 19 августа, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Опубликован новый доклад Банка Китая, в котором констатируется, что несмотря на падение офшорного обменного курса, международное использование юаня остается стабильным, с долей в платежных операциях в 1,81%, и не испытывает колебаний, сообщает 19 августа Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

При этом китайский центробанк опирается на статистику международной межбанковской системы SWIFT; в соответствии с ней, почти 76% всех операций с участием юаня в июне осуществлялось через Гонконг (Специальный автономный район Сянган).

Общий оборот китайской валюты через клиринговую систему RTGS даже растет на 10% в месячном и почти на 39% в годовом исчислении.

Авторы доклада резюмируют, что открытие внутреннего рынка капитала в КНР идет стабильными и неуклонными темпами.