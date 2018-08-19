Пекин, 19 августа, 2018, 22:57 — ИА Регнум. В Пекине распространено заявление Государственного комитета КНР по управлению банковской и страховой деятельностью, из которого следует, что приоритетное внимание в ближайшие годы будет уделяться увеличению размера фондов поддержки «слабых звеньев» в инфраструктуре страны, сообщает 19 августа Синьхуа.

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Условием предоставления кредитной поддержки инфраструктурных проектов в заявлении названо отсутствие предпосылок к росту из-за них скрытой задолженности региональных правительств.

Банкам рекомендовано в кредитной политике сосредоточиться на «удовлетворении рациональных потребностей финансирования», которое должно осуществляться «в соответствии с принципами рыночной экономики» и в первую очередь по «долгострою» — незавершенным проектам.

Госкомитет также призвал кредитные учреждения изменить баланс льготного финансирования, сделав основной упор в пользу реального, производственного сектора, в том числе частных и экспортно-ориентированных компаний.