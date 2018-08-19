В Лондоне мужчина напал на двух женщин
Лондон, 19 августа, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина напал на двух женщин в Лондоне. Об этом сообщает местная полиция на странице в соцсети Twitter.
Адриан Ван Остаде. Драка. 1637
Инцидент произошел в воскресенье, 19 августа, в районе Гринвич.
«Мужчина совершил нападение на двух женщин», — говорится в сообщении.
По последним данным, женщины, получившие различные травмы, госпитализированы в местную больницу.
В настоящее время полиция разыскивает нападавшего.
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