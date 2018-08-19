Екатеринбург, 19 августа, 2018, 20:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова перекрыта одна из важнейших транспортных артерий — улица Челюскинцев. Макаровский мост закрыт для движения транспорта до 30 августа.

Эрлинг Макаровский мост

Сейчас здесь идут работы по реконструкции. Движение перекрыли утром 19 августа. Для многих водителей новость стала неожиданной.

Напомним, реконструкция Макаровского моста идёт уже второй год. В 2017 году двжиение там тоже перекрывали. А в 2015 году чиновникам пришлось перевести движение на мосту с двухполосного на однополосное в оба конца. Причиной такого шага стал износ конструкций моста, и чиновники стремились снизить нагрузку на него.

Первый этап реконструкции завершат в 2019 году. В планах построить параллельный мост и тем самым разделить встречные потоки транспорта. Стоимость работ составит порядка 800 млн рублей.

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