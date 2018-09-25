Архангельская область, 20 сентября, 2010, 14:06 — ИА Регнум. Сестра-хозяйка МУЗ "Первая городская больница" г. Архангельска Марина Бредис, обжалуя решение коллегии Архангельского областного суда, подала надзорную жалобу в президиум областного суда. Напомним, Марина Бредис добивается того, чтобы в минимальную зарплату в Архангельской области не включались "северные", а чтобы они начислялись "сверху".

Как уже сообщало ИА REGNUM Новости, в июне 2010 года суд первой инстанции постановил, что "северные" включались в МРОТ незаконно и постановил выплатить Марине Бредис все недоплаченные средства за 2010 год. Но кассационная инстанция отменила решение суда и постановила: отказать сестре-хозяйке в удовлетворении иска.

"Судебные разбирательства, в которых я участвую, не типичный пример, как считает председатель Федерации профсоюзов Александр Усов , - сказала Марина Бредис. - От его решения зависит жизнь многих жителей Архангельской области. Тех, кого местные власти и работодатели длительное время вынуждают жить на зарплату ниже прожиточного минимума. Сегодня это единственный иск, по которому суд первой инстанции вынес положительное решение. Я подала надзорную жалобу в президиум областного суда. Если президиум не восстановит справедливость. Дело будет рассматриваться в Верховном суде РФ. Если потребуется в Европейском суде".

Напомним, МРОТ на территории области составляет 5329 рублей. Прожиточный минимум в Российской Федерации официально утвержден - 5956 рублей, в Архангельской области - 7378 рублей. В своем иске Марина Бредис указывала, что согласно ст. 133 Трудового Кодекса РФ написано: "Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно по всей территории Российской федерации Федеральным законом и не может быть ниже размера величины прожиточного минимума трудоспособного населения".