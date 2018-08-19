Москва, 19 августа, 2018, 19:32 — ИА Регнум. В Москве в районе Дмитровского шоссе столкнулись две иномарки — Hyundai и Peugeot. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло 19 августа на 82 км МКАД. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«Около 15:40 мск … произошло столкновение автомобилей Hyundai и Peugeot, — пояснили в ведомстве. — В результате ДТП пострадали два человека».

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.

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