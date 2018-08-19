Владикавказ, 19 августа, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Раскопки в уникальном кобанском поселении скифского периода, которое находится на территории Северной Осетии, начали археологи из научной экспедиции Государственного исторического музея, сообщило 18 августа ТАСС со ссылкой на кандидата исторических наук Александра Мошинского, который возглавляет экспедицию.

Ams-koban.ru Кобан

Раскопки ведутся в поселении Сауар («родник» в переводе с осетинского), которое было создано в V—IV веках до нашей эры, в период существования кобанской культуры. Здесь в этот период работали кузнечные и гончарные мастерские, а также металлурги. Археологами в этом году уже найдены несколько артефактов этого периода. А в 2016 году здесь нашли гончарную мастерскую с множеством уникальных предметов.

Раскопки в Дигорском ущелье ведутся с 1988 года, а экспедиция при Государственном историческом музее была создана в 1982 году возглавляющим её до сих пор Александром Мошинским. На территории раскопок с тех пор было найдено десять гончарных и семь металлургических мастерских, мастерские по резьбе на кости и пять культовых центров.

Все найденные во время раскопок артефакты передаются в Национальный музей Северной Осетии-Алании.

Специалисты отмечают, что этот уникальный памятник культуры может претендовать на включение в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Стоит заметить, что археологическим находкам, обнаруженным в поселении Сауар уже посвящено более 80 научных публикаций, а в будущем году готовится к выходу в свет ещё одна научная книга в двух томах, посвящённая археологическим исследованиям в Дигорском ущелье.