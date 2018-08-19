Калуга, 19 августа, 2018, 17:57 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено очередное уголовное дело по статье «Мошенничество». Основанием послужило заявление пенсионерки, обратившейся в полицию по факту совершения в отношении неё противоправных действий.

Пожилая женщина с телефоном

Как сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, со слов заявительницы, на её телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что с членом семьи пенсионерки произошла беда.

Не давая пожилой женщине опомниться, незнакомец заявил, что её сын преступил закон, задержан сотрудниками правоохранительных органов и ему грозит значительный срок заключения. Впрочем, со слов незнакомца, существует возможность избежать длительной «командировки» в места лишения свободы и уголовной ответственности в целом.

Видимо будучи хорошим психологом, звонивший не переставая убеждал пенсионерку в том, ситуация критическая, но, к счастью он знает «нужных людей» и готов в любую минуту приступить к исполнению функции добровольного адвоката. Но только не безвозмездно, а за определенное денежное вознаграждение.

Злоумышленник ни на секунду не позволял женщине прервать телефонную связь и всё время напоминал собеседнице, что счёт идет на минуты.

В итоге женщина, поверила рассказу незнакомца и согласилась незамедлительно оплатить «выкуп». Озвученная доброжелателем сумма оказалась значительно больше той, которой располагала пенсионерка, но мошенник пошел на уступки и согласился выполнить работу исходя из финансовых возможностей своей подопечной.

Дальше женщина действовала строго по указке «адвоката» — следуя инструкции, перевела посредством банкомата на неизвестный ей счет все свои сбережения, более 70 тысяч рублей.

И лишь выполнив требования звонившего, мать решила всё-таки связаться с сыном по телефону. Каково же было её удивление, когда она услышала в трубке спокойный голос близкого ей человека. Поняв, что стала жертвой жестокого розыгрыша, пенсионерка вынуждена была обратиться в полицию.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные и технические мероприятия, направленные на установление личности преступника. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области за семь месяцев 2018 года было совершено 839 мошенничеств. По данным правоохранительных органов региона, 67% мошенничеств были совершены дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. В регионе также имеют место факты обмана престарелых граждан под видом работников «собеса», «горгаза» под предлогом обмена денег, установки газового оборудования, продажи различных товаров и прочими предлогами. С начала 2018 года был зарегистрирован 21 подобный случай. Чаще всего потерпевшими являются женщины в возрасте от 65 до 80 лет и одинокие мужчины от 60 до 75 лет.

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