Вашингтон, 19 августа, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон обеспокоен стремлением РФ, Китая, Ирана и КНДР повлиять на ход промежуточных выборов-2018 в США. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

«Есть достаточная озабоченность (у США) в части безопасности по поводу вмешательства Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи», — сказал советник президента США.

По его словам, Россия является одной из четырех стран, по поводу которых у США есть опасения в данном вопросе.

Болтон добавил, что власти США принимают меры, чтобы не допустить вмешательства в выборы-2018 со стороны иностранных государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2018 г. вице-президент США Майкл Пенс заявил о планах создания в США агентства по кибербезопасности. Также политик отметил, что в 2019 г. планируется потратить $15 млрд для обеспечения кибербезопасности.

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