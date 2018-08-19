Москва, 19 августа, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует приехать на свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

«Пока таких планов (у Путина) нет, — сказал представитель Кремля. — Разговоров не было».

19 августа газета Bild сообщила, что в октябре текущего года президент РФ Владимир Путин якобы может посетить церемонию бракосочетания экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и гражданки Республики Корея Ким Со Ен.

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