Ростов-на-Дону, 19 августа, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс любителей короткометражных фильмов «КиноКит — 2018» начнётся в Ростове-на-Дону, сообщает 19 августа новостной портал Don24.

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

Мероприятие стартует 20 августа в одном из парков города. Кинопоказы продут 20, 21, 27 и 28 августа под открытым небом. После каждого кинопоказа будет проходить зрительское голосование. Кинокартина, которая наберёт наибольшее число голосов от зрителей, получит приз зрительских симпатий. А 29 августа состоится торжественное награждение победителей киноконкурса.

Стоит отметить, что кинопросмотры под открытым небом уже стали привычным явлением для жителей и гостей города в Ростове-на-Дону. Так, каждое воскресенье лета, в центральном парке города для всех желающих работает киноклуб «Восхождение», где зрители могут посмотреть и обсудить как советское кино, так и шедевры мирового киноискусства.