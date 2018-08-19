Калуга, 19 августа, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие, случившееся 18 августа на 18 км автотрассы Калуга-Медынь в Калужской области, унесло жизни двух взрослых и 7-летнего ребенка, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.

40.mchs.gov.ru Место ДТП.

По информации Главного управления МЧС России по Калужской области, на автодороге областного значения столкнулись два легковых автомобиля и грузовик МАН с полуприцепом.

Семья из трёх человек, которая находилась в легковом автомобиле «Лада Калина», погибла на месте происшествия до приезда медиков. Шансов выжить, практически не было. Большегрузная фура врезался в «легковушку» на полном ходу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести. Количество ДТП с участием детей выросло на 34% — 82 случая.

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